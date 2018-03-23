Во Владимирской области провели экстренное заседание комиссии по делам подростков

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Следственный комитет РФ инициировал проведение экстренного заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Владимирской области после случая избиения мальчика-инвалида в Покрове. Об этом сообщили в СК РФ.

На прошедшем в пятницу заседании "поставлена главная цель - выявить реальные обстоятельства и причины, способствовавшие совершенному преступлению, принять необходимые меры по их недопущению впредь". В связи с этим в СК не исключили, что при поступлении от заинтересованных структур "информации, относящейся к компетенции СК России, незамедлительно будут приняты меры, предусмотренные действующим законодательством".

В центральном аппарате СК взяли ход следствия на постоянный контроль.

По данным СК, вечером 20 марта в правоохранительные органы обратилась бабушка с сообщением об избиении своего 13-летнего внука. 22 марта в соцсетях появился видеоролик с избиением подростка. По инициативе СК материал проверки передали в ведомство от полиции, по нему возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью").

Ребенка после оказания первоначальной помощи в Петушинской больнице 21 марта перевили в стационар областной детской клинической больницы. "У пострадавшего диагностированы сотрясение головного мозга, черепно-мозговая травма, несколько переломов костей, многочисленные гематомы лица и тела, ушибы. По предварительной экспертной оценке, полученные повреждения отнесены к средней тяжести вреда здоровью", - отметили в СК. Допрос потерпевшего, являющегося инвалидом детства, по рекомендации врачей отложили.

Следователи допросили участников конфликта и их родителей. По предварительной оценке, наиболее активную роль в конфликте принимали пятеро подростков в возрасте от 13 до 15 лет, а также 18-летний юноша. Степень и роль каждого из участников событий устанавливают, после чего примут решения по определению их процессуального статуса, добавили в СК.