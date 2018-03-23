Избившим мальчика-инвалида в Покрове подросткам поступают угрозы в интернете

ВЛАДИМИР, 23 марта. /ТАСС/. Подросткам, принимавшим участие в избиении мальчика-инвалида в Покрове Владимирской области, поступают угрозы в интернете. Об этом сообщили ТАСС в СУ СК РФ по региону.

Обучающегося в школе по индивидуальной программе 13-летнего мальчика-инвалида избили вечером 20 марта. У него диагностировали сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму, несколько переломов, многочисленные гематомы и ушибы. Под размещенными в интернете видеозаписями, на которых группа подростков избивает руками и ногами лежащего на снегу семиклассника, появились десятки комментариев от людей, осуждающих поступок школьников.

"Сегодня это [появившиеся в интернете угрозы] обсуждалось, и на допросах родители участники конфликтов обеспокоены [поступающими угрозами]. Есть моменты, связанные с обеспечением безопасности самих участников конфликта", - сообщила ТАСС старший помощник руководителя управления Ирина Минина.

Следователи уже провели допросы участников происшествия и их родителей. По предварительной оценке следствия, наиболее активную роль в произошедшем принимали пять подростков в возрасте от 13 до 15 лет, а также 18-летний молодой человек. Роль каждого из участников преступления устанавливают.

"До принятия процессуального решения родители не выпускают детей из дома, чтобы они никуда не выходили, по возможности не показывались в городе, потому что они сами своим поведением вызвали к себе такую агрессию со стороны общества", - сказал ТАСС уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Геннадий Прохорычев.

Мальчика перевели из районной больницы в стационар областной детской клинической больницы. По предварительной оценке, полученные повреждения отнесены к средней тяжести. Допрос потерпевшего по рекомендации врачей отложили.