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Бывшего врио главы УФМС на Алтае обвиняют в получении взятки на 1 млн рублей

Происшествия
23 марта, 18:15 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 23, марта. /ТАСС

Александра Жданова заключили под стражу

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БАРНАУЛ, 23 марта. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение в получении взятки в размере более 1 млн рублей бывшему врио начальника УФМС России по Алтайскому краю Александру Жданову, в пятницу его заключили под стражу, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

"Бывший врио начальника УФМС России по Алтайскому краю обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Ему предъявлено обвинение. Сегодня обвиняемому судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, с 2014 по 2016 год обвиняемый получил частями взятку деньгами и имуществом на сумму более 1 млн рублей от руководителя компании, которая в этот период времени оказывала гражданам услуги в сфере медиации, за действия и бездействие в пользу фирмы.

Действия Жданова пресекли сотрудники УФСБ по Алтайскому краю. Следователи устанавливают обстоятельства преступления и иные возможные фактов противоправной деятельности должностного лица. Расследование уголовного дела продолжается.

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