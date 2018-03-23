Прокуратура выявила массовые нарушения безопасности в школах Пензенской области

ПЕНЗА, 23 марта. /ТАСС/. Прокуратура Пензенской области провела проверку школ и средних профессиональных учебных заведений на предмет антитеррористической безопасности и нашла многочисленные нарушения, сообщает в пятницу пресс-служба надзорного органа.

"В большинстве школ региона имеется возможность бесконтрольного доступа на территорию посторонних. В 43 образовательных организациях области отсутствуют системы видеонаблюдения, в 46 - системы охраны, в 99 неисправна или отсутствует система экстренного оповещения о возникновении ЧС", - отметили в прокуратуре.

В пресс-службе надзорного органа ТАСС пояснили, всего проверили 338 школ и 33 средних профессиональных учебных заведений.

По итогам проверок прокуроры внесли 136 представлений директорам школ и средних профессиональных учебных заведений, шесть исковых заявлений направили в суд. Обобщенное представление внесли председателю правительства региона Николаю Симонову. "О сложившейся ситуации проинформирован губернатор области [Иван Белозерцев])", - отметили в прокуратуре.

За последние месяцы в российских школах произошли несколько резонансных ЧП. В частности, 5 сентября 2017 года в Ивантеевке в Подмосковье в школе № 1 15-летний ученик открыл стрельбу в классе и напал на учительницу с кухонным топориком. 15 января в одной из школ Перми двое подростков нанесли ножевые ранения девяти ученикам и учительнице. 19 января вооруженный топором ученик девятого класса напал на детей и учительницу в школе № 5 в пригороде Улан-Удэ, после чего поджег учебное помещение и ранил себя ножом.