Прокуратура начала проверку после обрушения из-за снега части крыши жилого дома в Туле

ТУЛА, 23 марта. /ТАСС/. Прокуратура Тульской области начала проверку соблюдения законодательства управляющей компанией "РЭМС", обслуживающей дом на улице Рихарда Зорге в Туле, где под тяжестью снега в пятницу обрушилась часть кровли. Генеральный директор УК в феврале 2018 года дважды проигнорировал требование прокуратуры о необходимости очистки крыши, об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Ранее, 9 февраля, генеральному директору управляющей компании "РЭМС", обслуживающей дом, было объявлено предостережение из-за значительного слоя снега и наледи на крыше здания, а 13 февраля внесено представление с требованием провести очистку. Требования прокуратуры выполнены не были, по факту обрушения кровли начата проверка, она взята на контроль прокурором региона", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, толщина снега на двухскатной крыше пятиэтажного дома достигала 35-40 см, в результате на площади более 10 кв. м произошло обрушение шифера и стропильной системы. По уточненной информации пресс-службы администрации Тулы, пострадавших в результате происшествия нет, потолочные перекрытия в жилых помещениях повреждены не были. "Обследование дома провели специалисты регионального управления МЧС, несущие конструкции не нарушены. На заседании городской комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций принято решение закрыть место обрушения кровли армированной полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить квартиры от протекания", - сообщил собеседник агентства.

По требованию городских властей управляющая компания "РЭМС" обязана утром 24 марта предоставить график проведения работ по восстановлению кровли, их профинансируют из резервного фонда администрации Тулы.