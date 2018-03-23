Попавшая в ДТП в Москве скорая ехала на вызов с включенным спецсигналом

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Автомобиль скорой помощи, сбивший двух человек на Липецкой улице в Москве, следовал на вызов с включенным спецсигналом по выделенной полосе, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"Скорая следовала на экстренный вызов с включенным спецсигналом по выделенной полосе. На место ДТП на Липецкой улице сразу были направлены бригады скорой помощи, двое пострадавших доставлены в стационары города", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он подчеркнул, что их состояние оценивается как нетяжелое. "Проводится диагностика, оказывается необходимая медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка соответствующими органами", - сказал он.

Ранее источник в экстренных службах города сообщил ТАСС, что машина скорой помощи сбила несколько человек на регулируемом пешеходном переходе в столичном районе Бирюлево Восточное, на пересечении 6-й Радиальной и Липецкой. По его словам, "один из пострадавших госпитализирован, еще одному помощь оказана на месте", они получили травмы легкой степени тяжести. Источник отметил, что машина скорой помощи ехала на большой скорости с включенными проблесковыми маячками. Был ли включен звук сирены, собеседник не уточнил.