Следователи возбудили дело о мошенничестве при строительстве стадиона в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили новое уголовное дело о мошенничестве при строительстве стадиона на Крестовском острове в Петербурге. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в правоохранительных органах.

"Дело по статье "Мошенничество" возбуждено в Москве, в центральном аппарате СК", - сказал собеседник агентства.

Источник в компании "Инжтрансстрой СПб", которая ранее являлась генеральным подрядчиком возведения стадиона на Крестовском острове, сообщил ТАСС, что "правоохранительные органы интересовались возведением крыши" арены, но не уточнил, проходили ли в компании следственные мероприятия. В комитете по строительству Петербурга ТАСС сообщили, что об уголовном деле из-за хищений при строительстве арены представителям ведомства стало известно от правоохранительных органов в момент их обращения к руководству комитета. По информации региональных СМИ, следователи уже изучили документацию ООО "Атлант", которое выступало субподрядчиком при возведении кровли стадиона. В пресс-службе комитета по строительству ТАСС также подчеркнули, что госконтракты на выполнение работ по строительству стадиона Смольный заключал с компанией "Трансстрой" и "Метрострой".

"Договорные отношения с организацией "Атлант" у комитета отсутствуют. Данный вопрос находится в плоскости отношений генерального и субподрядчика", - добавили в пресс-службе.

В компании "Метрострой", которая также была генподрядчиком при строительстве арены, ТАСС сообщили, что организация не имеет никаких претензий к ООО "Атлант", а также подчеркнули, что "Метрострой" стал подрядчиком строительства стадиона на этапе завершения работ, и конструктив крыши к тому моменту уже был практически выполнен.

Другие уголовные дела

Марат Оганесян, занимавший пост вице-губернатора Петербурга по строительству, с 2013 по 2015 годы курировал возведение стадиона на Крестовском острове. Его задержали 16 ноября 2016 года в Москве, на следующий день экс-чиновнику предъявили обвинение по статье "Мошенничество". Расследование установило факт хищения в 2014 году более 50 млн рублей при заключении генподрядчиком стадиона, ЗАО "Трансстрой", договора с компанией "ТДМ" ("Театрально- декорационные мастерские") на поставку табло для стадиона "Санкт-Петербург". В деле есть еще несколько фигурантов, в том числе бывший заместитель председателя Комитета по строительству Петербурга Александр Янчик и сотрудники компании "ТДМ", которую связывают с директором Александринского театра Григорием Поповым.

В мае прошлого года СК возбудил в отношении Оганесяна новое уголовное дело по статье "Получение взятки". По версии следствия, экс-чиновник получил взятку в 20 млн рублей за заключение договора подряда в рамках работ по художественной подсветке и наружному освещению стадиона. Фигурантами этого дела также стали гендиректор компании-подрядчика "СтройЭлектроМонтаж-5" (СЭМ-5) Василий Сливкин, его заместитель Кирилл Сливкин и главный экономист компании Хрипунов. Последних следствие считает посредниками при передаче денег.

Осенью прошлого года Марат Оганесян признал вину по делу о мошенничестве при строительстве стадиона "Санкт-Петербург". На данный момент бывший вице-губернатор изучает материалы уголовного дела, находясь под стражей.