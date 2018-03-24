Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Politico: жителя США обвинили в угрозах убийства в адрес конгрессмена

Происшествия
24 марта, 0:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, марта. /ТАСС

Бывший спайпер-спеназовец Уоллес Гроув Годвин заявил, что собирается прийти с винтовкой на мероприятие, где будет выступать конгрессмен-республиканец Скотт Тэйлор

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 24 марта. Жителю штата Вирджиния в пятницу было предъявлено обвинение в том, что он угрожал убить конгрессмена-республиканца Скотта Тэйлора в ходе ссоры с его помощниками на почве разногласий по поводу легализации марихуаны. Об этом сообщило в пятницу издание Politico со ссылкой на документы прокуратуры Восточного округа Вирджинии.

Бывший спайпер-спеназовец, 69-летний Уоллес Гроув Годвин в четверг явился в офис конгрессмена Скотта Тэйлора в городе Вирджиния-Бич. Между ним и находившимися в помещении сотрудниками завязался спор по поводу легализации марихуаны. Скотт Тэйлор является одним из законодателей, которые в 2017 году предложили для рассмотрения Конгресса законопроект, разрешающий продажу марихуаны по всей территории США. Годвин в 2017 году подал в суд иск против федерального правительства с требованием приостановить принятые рядом штатов законы о легализации этого наркотика.

"У Скотта в эту пятницу будет одно мероприятие, - заявил Годвин в ходе спора. - Я приду на него со своей винтовкой и кое-что предприму по этому поводу, я сам с этим разберусь". После этого он указал на двух находившихся в помещении помощников конгрессмена и добавил: "Вы двое - следующие".

В пятницу Уоллес Гроув Годвин был взят под стражу сотрудниками отдела полиции, обеспечивающего безопасность членов Конгресса США. В случае вынесения обвинительного приговора за угрозу убийства в адрес официального лица федеральной власти ему грозит до 10 лет лишения свободы. При этом в большинстве случаев по статьям федерального уголовного законодательства в США выносятся более мягкие приговоры, нежели максимальные сроки, отмечает прокуратура в своем обвинительном заключении. Уоллес Гроув Годвин не в первый раз вступает в полемику со Тэйлором и его помощниками, сообщила полиция.

В 2017 году Годвин приехал к дому конгрессмена на машине и остановился вплотную к его автомобилю, загородив перед ним дорогу. Когда политик вышел из дома, чтобы заставить его отъехать, отставной военный вступил с ним в дискуссию по поводу легализации марихуаны. При этом склонности к насилию непрошеный гость не проявил и уехал, когда хозяин дома потребовал от него удалиться. В прошлом году Годвин посетил офис Тэйлора в Вирджиния-Бич, поругался с его сотрудниками, однако повода для жалобы в полицию своим противникам он не дал.

Уоллес Гроув Годвин в прошлом служил в подразделении спецназа ВМС США, известного как "морские котики". В 2005 году он служил снайпером в Ираке. Он также проходил службу на территории стран Латинской Америки, сообщает Politico.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Ворвалась как смерч": Алина Загитова на пороге исторического достижения
2
Коган: Загитова проявила себя бойцом, решившись на повтор неудавшихся элементов
3
Канадская фигуристка Осмонд завоевала золото ЧМ, Загитова - пятая
4
Матч Россия - Бразилия разочаровал игрой команды Черчесова, но порадовал организацией
5
Южная Корея и "проклятие президентов"
6
Пеле сказал: "Вы забьете сколько сможете, а мы — сколько захотим"
7
ФРГ и Франция считают, что помимо отзыва посла ЕС нужны новые меры против РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама