NBC: ФБР не нашло связи с терроризмом в воспламенении машины на КПП базы ВВС в Калифорнии

НЬЮ-ЙОРК, 24 марта. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США считает, что опасный инцидент, происшедший 21 марта на КПП базы ВВС Трэвис в штате Калифорния, не имеет террористической подоплеки. Об этом сообщила в пятницу телекомпания NBC со ссылкой на агента отделения ФБР в Калифорнии Шона Рагана.

Как проинформировала в четверг пресс-служба военного объекта, водитель автофургона марки Kia попытался без разрешения проехать на территорию базы. Машина воспламенилась, ускорила движение и врезалась в ограждение. Шофер погиб на месте.

Как уточнил агент ФБР, в автомобиле находились пять баков с пропаном и три емкости с горючим. Также были найдены обгоревшие корпуса трех сотовых телефонов.

Водитель опознан. Это 51-летний Хафиз Кази, проживавший в Сан-Франциско (штат Калифорния). Уроженец Индии находился в США с 1993 года.