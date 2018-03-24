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Пожар на Камчатке с пятью жертвами мог произойти из-за короткого замыкания

Происшествия
24 марта, 4:53 дата обновления: 24 марта, 5:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, марта. /ТАСС

Специалисты проведут пожарно-техническую экспертизу

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ТАСС, 24 марта. Причиной пожара на Камчатке, унесшего в пятницу жизни пяти человек, могло стать короткое замыкание электропроводки, сообщили в ГУ МЧС по краю.

"В ходе обследования были обнаружены признаки короткого замыкания электропроводки, причем сразу в двух местах - электропроводки бойлера и электропроводки самого дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что назначена пожарно-техническая экспертиза, в ходе которой специалистам предстоит выяснить, какое из этих двух замыканий стало первичным и привело к возгоранию.

Прокуратура начала проверку органов профилактики и опеки, а также подразделения городской полиции по работе с несовершеннолетними после гибели двух детей.

"В ходе проверки будет дана оценка работы органов опеки и попечительства, подразделения по делам несовершеннолетних городской полиции, а также городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. <…> При наличии оснований виновные лица будут привлечены к ответственности, предусмотренной законом", - сообщила старший помощник прокурора Камчатского по взаимодействию со СМИ Лариса Шунина.

По словам собеседницы агентства, семья ранее попадала в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб как неблагополучная. Она добавила, что проверка установит причины и условия деятельности социальных служб, которые привели к трагедии с детьми.

 

Ранее сообщалось, что по факту гибели на этом пожаре пяти человек, в том числе двух детей, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").

На месте пожара работают следователи, криминалисты, инспекторы пожарного надзора и специалисты испытательной пожарной лаборатории МЧС.

Устанавливаются личности погибших и причины возгорания.

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