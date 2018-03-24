Полиция задержала подозреваемого в повреждении автомобиля скорой помощи в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 24 марта. /ТАСС/. Полиция задержала подозреваемого в повреждении автомобиля скорой медицинской помощи в Челябинске с применением пневматического оружия. Инцидент произошел ночью 23 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

"Задержан подозреваемый, 19-летний житель Ленинского района, который пояснил, что, находясь у своего знакомого в состоянии алкогольного опьянения, из окна квартиры многоэтажного дома произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета в сторону припаркованного автомобиля скорой помощи. В результате в служебном транспортном средстве было повреждено стекло автомобильного люка", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. "Пневматическое оружие изъято", - уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 23 марта в ночное время в Челябинске неизвестные повредили автомобиль бригады скорой помощи, которая находилась на вызове в Калининском районе. Как установили полицейские, ночью медики вернулись с вызова в припаркованную во дворе дома машину, после этого они услышали шум, а в машине треснуло стекло. В результате происшествия никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело за хулиганство.