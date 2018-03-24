Полицейские задержали подозреваемого в краже 4,7 млн рублей инкассатора

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Водитель инкассаторской машины, подозреваемый в краже 4,7 млн рублей, задержан полицией, сообщил в субботу ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве Юрий Титов.

"Оперуполномоченными уголовного розыска ОМВД России по Таганскому району задержан подозреваемый в краже 4,7 млн рублей из инкассаторского автомобиля. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ ("Кража")", - сказал он.

О пропаже денег из инкассаторской машины в полицию сообщил начальник службы собственной безопасности одной из фирм, осуществляющей банковские и инкассаторские услуги. Как выяснили полицейские, инкассаторский автомобиль, в котором находились два сотрудника инкассаторской службы, остановился на улице Золоторожский Вал. Один из сотрудников отлучился за кофе, а когда вернулся, обнаружил пропажу 4,7 млн рублей и своего напарника.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции в Каширском районе Подмосковья задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний приезжий из Липецкой области. Как выяснилось, находясь в салоне служебной машины, он попросил коллегу выйти за кофе, а сам в тот момент забрал деньги и скрылся", - добавил Титов.