Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полицейские задержали подозреваемого в краже 4,7 млн рублей инкассатора

Происшествия
24 марта, 12:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, марта. /ТАСС

Им оказался 31-летний приезжий из Липецкой области

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Водитель инкассаторской машины, подозреваемый в краже 4,7 млн рублей, задержан полицией, сообщил в субботу ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве Юрий Титов.

"Оперуполномоченными уголовного розыска ОМВД России по Таганскому району задержан подозреваемый в краже 4,7 млн рублей из инкассаторского автомобиля. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ ("Кража")", - сказал он.

О пропаже денег из инкассаторской машины в полицию сообщил начальник службы собственной безопасности одной из фирм, осуществляющей банковские и инкассаторские услуги. Как выяснили полицейские, инкассаторский автомобиль, в котором находились два сотрудника инкассаторской службы, остановился на улице Золоторожский Вал. Один из сотрудников отлучился за кофе, а когда вернулся, обнаружил пропажу 4,7 млн рублей и своего напарника.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции в Каширском районе Подмосковья задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний приезжий из Липецкой области. Как выяснилось, находясь в салоне служебной машины, он попросил коллегу выйти за кофе, а сам в тот момент забрал деньги и скрылся", - добавил Титов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Липецкая область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кабмин ФРГ оставил без комментариев публикацию Times о российских дипломатах
2
СМИ: Скрипаль просил у Путина разрешения вернуться в Россию
3
Пресс-секретарь штаба Грудинина опроверг публикации о том, что тот сбрил усы
4
Тренер: фигуристка Загитова не справилась с нервами в произвольной программе ЧМ
5
Авторы De Andere Krant в Нидерландах выступили против создания негативного образа РФ
6
Досрочное открытие автодорожной части Крымского моста запланировано на май 2018 года
7
Южная Корея и "проклятие президентов"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама