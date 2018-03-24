Один человек погиб при взрыве в Александрии

КАИР, 24 марта. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб и несколько получили ранения при взрыве, прогремевшем в субботу во втором по величине городе Египта - Александрии, расположенном на средиземноморском побережье на севере страны. Об этом сообщила газета Youm со ссылкой на городские медицинские службы.

Некоторое время назад неподалеку от улицы Аль-Муаскар ар-Руманий в районе Рушди на востоке города взорвалась заминированная машина.

По данным МВД Египта, глава управления безопасности Александрии был целью взрыва, но он не пострадал при совершенном на него покушении. По данным ведомства, взрыв прогремел в момент, когда рядом проезжал кортеж главы управления безопасности. Вместе с ним в машине находился и его заместитель.

В заявлении указывается, что источником взрыва было самодельное взрывное устройство, заложенное под одной из припаркованных на обочине машин.

В настоящее время квартал оцеплен силами безопасности, проводятся оперативные следственные мероприятия.