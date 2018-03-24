Глава СК поручил возбудить дело о халатности лиц, оставивших семью зимой без отопления

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о халатности должностных лиц, оставивших зимой без отопления многодетную семью в Красноярском крае. Об этом сообщила в субботу официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал от руководства следственного управления в Красноярском крае возбудить уголовное дело и в кратчайшие сроки дать надлежащую правовую оценку всем обстоятельствам, которые повлекли нарушение прав семьи с четырьмя детьми", - сообщила Петренко.

Накануне в передаче на одном из федеральных телеканалов сообщалось, что мать четырех детей из Красноярского края в 2015 году лишилась единственного жилья, которое умышленно поджег ее бывший сожитель. Администрация Парнинского сельсовета Шарыповского района предоставила семье временное жилье, отапливаемое только электричеством. Из-за тяжелого материального положения мать не смогла своевременно оплатить коммунальные услуги, после чего глава сельсовета зимой отключил электричество в квартире, оставив женщину и малолетних детей без отопления.

"Александр Бастрыкин поручил по результатам процессуальной проверки решить вопрос о привлечении должностных лиц, пренебрегших правами детей, к уголовной ответственности за допущенную халатность и превышение должностных полномочий. В частности, глава ведомства дал указание выяснить, на каком основании было принято решение оставить семью зимой без возможности отапливать жилье", - сказала представитель СК. Проверка поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства, глава СК поручил докладывать обо всех процессуальных решениях ему лично.

Петренко отметила, что подобные факты "бездушного поведения местных чиновников, равнодушия и грубого нарушения прав наших граждан, а тем более детей, безусловно, подлежат тщательной проверке и оценке в рамках уголовного законодательства".