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Пожар произошел в жилом доме в Москве

Происшествия
24 марта, 14:39 дата обновления: 24 марта, 15:19 UTC+3

О пострадавших не сообщается

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Специалисты ГУ МЧС РФ по Москве устанавливают причину пожара на Хабаровской улице в Москве, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Благодаря оперативным действиям пожар ликвидирован в квартире по адресу: улица Хабаровская, дом 18, корпус 2. С близлежащих этажей спасены семь человек. Площадь возгорания составила 15 кв. м, его причина выясняется", - сказали в ведомстве, добавив, что сведений о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что причиной пожара мог стать взрыв бытового газа.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что эта информация не подтверждается.

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