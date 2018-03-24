Пожар произошел в жилом доме в Москве

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Специалисты ГУ МЧС РФ по Москве устанавливают причину пожара на Хабаровской улице в Москве, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Благодаря оперативным действиям пожар ликвидирован в квартире по адресу: улица Хабаровская, дом 18, корпус 2. С близлежащих этажей спасены семь человек. Площадь возгорания составила 15 кв. м, его причина выясняется", - сказали в ведомстве, добавив, что сведений о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что причиной пожара мог стать взрыв бытового газа.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что эта информация не подтверждается.