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Режим КТО введен в селе Анди в Дагестане

Происшествия
24 марта, 16:20 дата обновления: 24 марта, 16:22 UTC+3

Идут поиски боевиков и их пособников

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МАХАЧКАЛА, 24 марта. /ТАСС/. Режим контртеррористической операции (КТО) введен в субботу в дагестанском селе Анди, сообщил ТАСС представитель оперативного штаба Национального антитеррористического комитета (НАК) в Дагестане.

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"Решением руководителя оперативного штаба в Республике Дагестан принято решение о введении правового режима контртеррористической операции с 15:40 24 марта в административных границах села Анди Ботлихского района", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, идут мероприятия по поиску боевиков и их пособников.

"На время действия КТО в селе введен ряд специальных мер и временных ограничений", - добавил представитель оперативного штаба.

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