Режим КТО введен в селе Анди в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 24 марта. /ТАСС/. Режим контртеррористической операции (КТО) введен в субботу в дагестанском селе Анди, сообщил ТАСС представитель оперативного штаба Национального антитеррористического комитета (НАК) в Дагестане.

"Решением руководителя оперативного штаба в Республике Дагестан принято решение о введении правового режима контртеррористической операции с 15:40 24 марта в административных границах села Анди Ботлихского района", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, идут мероприятия по поиску боевиков и их пособников.

"На время действия КТО в селе введен ряд специальных мер и временных ограничений", - добавил представитель оперативного штаба.