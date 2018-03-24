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Расчистка участка в Приэльбрусье завершена

Происшествия
24 марта, 16:55 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 24, марта. /ТАСС

Накануне с горы сошла лавина и накрыла 15 автомобилей на парковке

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НАЛЬЧИК, 24 марта. /ТАСС/. Работы по расчистке участка в Приэльбрусье, на который сошла снежная лавина, завершены, пострадавших нет. Об этом сообщила в субботу пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

"Все 15 автомобилей откопаны, работы по расчистке автостоянки завершены. Инфраструктура на поляне "Азау" не нарушена, дороги не закрыты все объекты функционируют в штатном режиме. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Публикация от Тырныауз [CITY] (@tyrnyauzcity)

Движение по автодороге Прохладный-Азау также осуществляется в штатном режиме.

Всего к ликвидации последствий происшествия в Эльбрусском районе было привлечено 96 человек, задействовано 28 единиц техники.

Сообщение о том на автомобильную стоянку, расположенную на поляне Азау на курорте "Эльбрус" в Приэльбрусье сошла снежная лавина поступило в субботу в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР. Под лавину попали порядка 15 стоявших на парковке машин. Сам курорт из-за непогоды не работал в течение трех дней.

Курортная зона на Эльбрусе расположена в 150 км от столицы КБР Нальчика, горнолыжные трассы проложены на южных склонах горы. Канатная дорога там считается самой высокогорной в РФ и Европе - верхняя точка подъемника расположена на высоте 3847 метров над уровнем моря. В прошлом году на курорте побывали более 180 тыс. отдыхающих.

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