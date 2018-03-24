Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Уничтоженный в ходе контртеррористической операции в Дагестане боевик был связан с ИГ

Происшествия
24 марта, 18:12 дата обновления: 24 марта, 18:25 UTC+3

По оперативным данным, боевик Юнус Хабибов находился в федеральном розыске

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 24 марта. Боевик, уничтоженный в ходе контртеррористической операции в Дагестане, был связан с запрещенной в РФ международной террористической организацией "Исламское государство" (ИГ). Об этом сообщили в Информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

"Силами спецназа ФСБ России при поддержке Росгвардии и органов внутренних дел был блокирован дом, где укрывался бандит. Преступник, отказавшийся сложить оружие и сдаться властям, в ходе боестолкновения нейтрализован", - сказали в НАК.

"По имеющимся оперативным данным, это находившийся в федеральном розыске Юнус Хабибов, присягнувший международной террористической организации ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС) и выполнявший ее установки в качестве главаря бандгруппы, ранее действовавшей в горно-лесистой местности (Ботлихского района Дагестана - прим. ТАСС)", - сообщили в Информационном центре НАК.

Как отметили в комитете, ранее поступила информация о том, что в частном доме в селе Анди Ботлихского района скрывается вооруженный бандит, совершивший ряд преступлений террористической направленности, после чего начальником УФСБ России по Республике Дагестан было принято решение о проведении с 15:40 мск контртеррористической операции.

"На месте происшествия обнаружены снайперская винтовка с боеприпасами, граната, радиостанция и тепловизор, - сообщили в НАК. - Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет".

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дагестан
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Скрипаль просил у Путина разрешения вернуться в Россию
2
Посольство РФ: реакция британской лаборатории говорит о разработке там отравляющих веществ
3
Bloomberg: Трамп решил выслать десятки российских дипломатов из США из-за дела Скрипаля
4
Авторы De Andere Krant в Нидерландах выступили против создания негативного образа РФ
5
Пресс-секретарь штаба Грудинина опроверг публикации о том, что тот сбрил усы
6
Досрочное открытие автодорожной части Крымского моста запланировано на май 2018 года
7
Тренер: фигуристка Загитова не справилась с нервами в произвольной программе ЧМ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама