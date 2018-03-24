Уничтоженный в ходе контртеррористической операции в Дагестане боевик был связан с ИГ

ТАСС, 24 марта. Боевик, уничтоженный в ходе контртеррористической операции в Дагестане, был связан с запрещенной в РФ международной террористической организацией "Исламское государство" (ИГ). Об этом сообщили в Информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

"Силами спецназа ФСБ России при поддержке Росгвардии и органов внутренних дел был блокирован дом, где укрывался бандит. Преступник, отказавшийся сложить оружие и сдаться властям, в ходе боестолкновения нейтрализован", - сказали в НАК.

"По имеющимся оперативным данным, это находившийся в федеральном розыске Юнус Хабибов, присягнувший международной террористической организации ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС) и выполнявший ее установки в качестве главаря бандгруппы, ранее действовавшей в горно-лесистой местности (Ботлихского района Дагестана - прим. ТАСС)", - сообщили в Информационном центре НАК.

Как отметили в комитете, ранее поступила информация о том, что в частном доме в селе Анди Ботлихского района скрывается вооруженный бандит, совершивший ряд преступлений террористической направленности, после чего начальником УФСБ России по Республике Дагестан было принято решение о проведении с 15:40 мск контртеррористической операции.

"На месте происшествия обнаружены снайперская винтовка с боеприпасами, граната, радиостанция и тепловизор, - сообщили в НАК. - Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет".