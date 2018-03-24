Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Около 40 домов повреждены в горном районе Ингушетии из-за сильного ветра

Происшествия
24 марта, 18:29 UTC+3 МАГАС МАГАС 24, марта. /ТАСС

Среди них школа и больница

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАГАС, 24 марта. /ТАСС/. Порядка 40 домов повреждены в результате шквалистого ветра в Джейрахском районе Ингушетии, сообщил ТАСС в субботу глава администрации района Ахмед Льянов.

"В сельских поселениях района у 10 частных домов полностью снесена крыша, а у 30 - частично, пострадали и социально-значимые объекты, это школа, больница. Зафиксировано около 40 обрывов линий электропередачи. Частично повреждена кровля дома, в котором проживают пограничники со своими семьями, но самое главное, что нет жертв среди населения", - отметил Льянов.

Ранее сообщалось, что в этом районе республики сильный ветер ночью снес крыши домов и повредил столбы линий электропередачи. На место происшествия выехала правительственная комиссия региона во главе с первым вице-премьером Багаудином Оздоевым.

"Мы разбились на группы и оцениваем нанесенный стихией ущерб, чтобы оперативно помочь пострадавшим. Здесь задействованы все службы, от МЧС до МРСК. Владельцам пострадавших домов, мы предоставим листы шифера и лес, чтобы они могли восстановить крыши своих домов", - заявил Оздоев.

Он выразил уверенность, что к концу дня большая часть строительно-восстановительных работ будет завершена. Оздоев также добавил, что подача электроэнергии будет восстановлена во всем районе ближе к вечеру.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ингушетия
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Скрипаль просил у Путина разрешения вернуться в Россию
2
Посольство РФ: реакция британской лаборатории говорит о разработке там отравляющих веществ
3
Bloomberg: Трамп решил выслать десятки российских дипломатов из США из-за дела Скрипаля
4
Авторы De Andere Krant в Нидерландах выступили против создания негативного образа РФ
5
Пресс-секретарь штаба Грудинина опроверг публикации о том, что тот сбрил усы
6
Досрочное открытие автодорожной части Крымского моста запланировано на май 2018 года
7
Тренер: фигуристка Загитова не справилась с нервами в произвольной программе ЧМ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама