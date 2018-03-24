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Суд отправил под домашний арест первого замминистра экономразвития Ставрополья

Происшествия
24 марта, 21:29 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 24, марта. /ТАСС

По версии следствия, Кильпа от имени министерства заключила госконтракт на создание медиа- контента и брендированной площадки для продвижения продукции и производителей края

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СТАВРОПОЛЬ, 24 марта. /ТАСС/. Промышленный районный суд Ставрополя принял решение отправить под домашний арест на два месяца первого заместителя министра экономического развития Ставропольского края Елены Кильпы, подозреваемую в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе краевого суда.

"Постановлением Промышленного районного суда города Ставрополя по ходатайству следствия Елене Кильпе избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 20 мая", - пояснили в суде.

Как сообщалось, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении чиновницы. По версии следствия, Кильпа от имени министерства заключила госконтракт на создание медиа- контента и брендированной площадки на домене рунета и канала на YouTube для продвижения продукции и производителей Ставрополья.

Впоследствии подозреваемая хотела скрыть некачественное исполнение работ и без проведения экспертизы подписала акт сдачи-приемки услуг на 9,9 млн рублей, рыночная стоимость фактически проведенной работы составила 950 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по материалам от управлений ФСБ и МВД России по Ставропольскому краю.

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