В Москве эвакуировали 500 человек из клуба "Бруклин холл"

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Клуб "Бруклин холл" в Москве эвакуирован, сообщил в субботу ТАСС источник в экстренных службах.

"Из концертного клуба по адресу Дербеневская улица, дом 20, строение 25 эвакуированы 500 человек. На место направлены кинологические расчет", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва и было принято решение эвакуировать людей для проверки помещений.

По данному адресу находится клуб "Бруклин холл", на вечер субботы в нем назначен концерт группы "Буерак".