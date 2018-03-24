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Следователи возбудили уголовное дело из-за ДТП с автобусом под Псковом

Происшествия
24 марта, 22:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, марта. /ТАСС

В результате аварии 20 человек получили различные травмы

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ТАСС, 24 марта. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, из-за случившейся в пятницу аварии с пассажирским автобусом в Псковской области, в которой пострадали 10 детей. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

"Следственными органами СК РФ по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), в связи с ДТП с автобусом в Стругокрасненском районе", - говорится в сообщении на сайте СК.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту данной аварии.

23 марта на 222-м км автодороги Санкт-Петербург - Невель в Стругокрасненском районе Псковской области произошло столкновение легкового автомобиля с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту Минск - Санкт-Петербург. В результате ДТП пострадали более 20 человек, в том числе 10 детей, двое из которых были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Остальные дети находятся на стационарном лечении, их состояние удовлетворительное.

По данным следствия, дети в сопровождении взрослых направлялись в Санкт-Петербург для участия в соревнованиях по танцам. Все пострадавшие являются гражданами Белоруссии. 

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