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В Мексике зафиксировали 20 тыс. повторных толчков после землетрясения магнитудой 8,2

Происшествия
24 марта, 23:14 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 24, марта. /ТАСС

Жертвами землетрясения, которое произошло 7 сентября 2017 года, в штатах Оахака, Чьяпас и Табаско стали 102 человека

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МЕХИКО, 24 марта. /ТАСС/. Мексиканские специалисты зарегистрировали 20 тыс. повторных подземных толчков после землетрясения магнитудой 8,2, случившегося 7 сентября 2017 года. Об этом сообщила в ночь на субботу в своем Twitter Национальная сейсмологическая служба (SSN) латиноамериканской страны.

По ее данным, самые сильные афтершоки - магнитудой 5,8 и 6,1 - произошли 8 сентября в 72 км от города Салина-Крус в штате Оахака и 23 сентября в районе Унион-Идальго в том же регионе.

Эпицентр землетрясения 7 сентября находился в заливе Теуантепек, в 137 км к юго-западу от населенного пункта Пихихьяпан в штате Чьяпас. Очаг залегал на глубине 69,7 км. Жертвами землетрясения в штатах Оахака, Чьяпас и Табаско стали 102 человека, десятки тысяч зданий получили различные повреждения. Материальный ущерб понесли сотни тысяч человек.

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