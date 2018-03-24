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В Татарстане 100 человек отказываются выселяться из дома с частично рухнувшей стеной

Происшествия
24 марта, 23:14 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 24, марта. /ТАСС

Местные власти рекомендуют людям покинуть свои квартиры в течение 24 часов во избежание ЧС

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КАЗАНЬ, 24 марта. /ТАСС/. Около 100 человек отказываются покинуть по решению властей о выселении дом в Зеленодольске, где частично обрушилась стена. Об этом сообщила пресс-служба Зеленодольского района Татарстана.

Исполком района предложил людям покинуть свое жилье в течение 24 часов во избежание чрезвычайной ситуации.

"В Зеленодольске 23 марта текущего года произошло обрушение части кирпичной стены четырехэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Гоголя, д. 45а. (…) Чтобы не допустить трагедии, сотрудники Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района предложили жителям дома для временного пребывания комнаты санатория спортивной базы "Уникс" (в поселке городского типа Васильево). (…) Перебраться из аварийного дома, по состоянию на 24 марта 2018 года, согласились 10 семей, остальные жители, а это около 100 человек, отказываются покидать свои квартиры", - говорится в сообщении.

Площадь обрушения составила 4,5 кв. м. Здание представляет собой общежитие, которое было построено в 1967 году. В доме 69 квартир, в них прописаны 137 человек. В программу переселения граждан из аварийного жилья 2013-2017 годов дом не вошел.

В январе 2018 года специализированная проектная организация ООО "Арт-Проект" провела обследование общежития. По итогам экспертизы выяснилось, что строительные конструкции здания находятся в аварийном состоянии. Кроме того, в результате осмотра, проведенного 24 марта этого года, установлено, что ранее выявленные дефекты и повреждения носят прогрессирующий характер, а само здание представляет опасность для жизни людей.

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