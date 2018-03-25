Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Двое малолетних детей погибли при пожаре на севере Петербурга

Происшествия
25 марта, 1:03 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 25, марта. /ТАСС

Пожарные ликвидировали возгорание на площади 4 кв. м

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 марта. /ТАСС/. Спасатели ликвидировали пожар в доме на Гаккелевской улице в Приморском районе Петербурга. Как сообщили ТАСС в ГУ МЧС города, погибли четырехлетняя девочка и двухлетний мальчик.

"24 марта в 21:36 поступило сообщение о пожаре по адресу: Приморский район, улица Гаккелевская, дом 18. Вынесли из квартиры девочку 2013 года рождения и мальчика 2015 года рождения. Скорая констатировала смерть", - сказали в управлении.

В однокомнатной квартире в комнате обгорела обстановка на площади 4 кв. м. Пожар ликвидирован. К ликвидации привлекались 15 спасателей и три единицы техники.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посольство РФ: реакция британской лаборатории говорит о разработке там отравляющих веществ
2
Bloomberg: Трамп решил выслать десятки российских дипломатов из США из-за дела Скрипаля
3
Южная Корея и "проклятие президентов"
4
Авторы De Andere Krant в Нидерландах выступили против создания негативного образа РФ
5
СМИ: Скрипаль просил у Путина разрешения вернуться в Россию
6
Пресс-секретарь штаба Грудинина опроверг публикации о том, что тот сбрил усы
7
Times: около 20 европейских стран готовятся к высылке российских дипломатов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама