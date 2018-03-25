Двое малолетних детей погибли при пожаре на севере Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 марта. /ТАСС/. Спасатели ликвидировали пожар в доме на Гаккелевской улице в Приморском районе Петербурга. Как сообщили ТАСС в ГУ МЧС города, погибли четырехлетняя девочка и двухлетний мальчик.

"24 марта в 21:36 поступило сообщение о пожаре по адресу: Приморский район, улица Гаккелевская, дом 18. Вынесли из квартиры девочку 2013 года рождения и мальчика 2015 года рождения. Скорая констатировала смерть", - сказали в управлении.

В однокомнатной квартире в комнате обгорела обстановка на площади 4 кв. м. Пожар ликвидирован. К ликвидации привлекались 15 спасателей и три единицы техники.