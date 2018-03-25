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СМИ: британский лайнер вынужденно приземлился в Канаде

Происшествия
25 марта, 5:06 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 25, марта. /ТАСС

Полиция задержала пятерых пассажиров, устроивших на борту дебош

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ОТТАВА, 25 марта. /ТАСС/. Лайнер британской авиакомпании Thomas Cook Airlines, следовавший из Манчестера в Лас-Вегас, совершил вынужденную посадку в Виннипеге (провинция Манитоба) из-за дебоша пассажиров на борту. Об этом в субботу сообщил телеканал CTV.

После приземления полиция задержала пятерых пассажиров, их вывели из самолета в наручниках. Все задержанные - граждане Великобритании, они не оказали сопротивления местным стражам порядка.

Детали происшествия на борту пассажирского самолета Airbus A330 авиаперевозчик раскрывать не стал, лишь уточнив, что в ходе инцидента никто не пострадал. Борт уже вылетел в Лас-Вегас. Сколько пассажиров находились в самолете, не сообщается.

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