Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Три человека погибли в ДТП под Благовещенском

Происшествия
25 марта, 5:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, марта. /ТАСС

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Автомобиль Toyota Allion выехал с проезжей части и разбился на трассе Благовещенск - Белогорск, в результате ДТП погибли три человека, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе областного управления МВД.

"25 марта в 01:10 (19:10 мск) на 13 км автодороги, при подъезде к Благовещенску, водитель, управляя автомобилем Toyota Allion, не справился с управлением, съехал с проезжей части, совершил опрокидывание. В результате ДТП два человека погибли на месте, третий скончался от полученных травм в больнице", - сообщил представитель пресс-службы.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Амурская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посол РФ: западные дипломаты не приехали на церемонию в память о бомбардировках Сербии
2
Авторы De Andere Krant в Нидерландах выступили против создания негативного образа РФ
3
СМИ: Скрипаль просил у Путина разрешения вернуться в Россию
4
Южная Корея и "проклятие президентов"
5
Посольство РФ: реакция британской лаборатории говорит о разработке там отравляющих веществ
6
История усов Павла Грудинина: что случилось на самом деле
7
Times: около 20 европейских стран готовятся к высылке российских дипломатов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама