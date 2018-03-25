Четыре человека погибли в ДТП в Челябинской области

ТАСС, 25 марта. Четыре человека погибли, один получил травмы в результате ДТП в Челябинской области. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"24 марта около 22:15 местного времени (20:15 мск) водитель автомобиля Renault Megane, мужчина 1963 года рождения, при повороте налево на регулируемом перекрестке совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Mercedes Benz. В результате ДТП, по предварительным данным, от полученных травм на месте скончались четыре человека: водители автомобилей и два пассажира автомобиля Renault Megane, - сказали в пресс-службе.

Пассажира Mercedes Benz - мужчину 1989 года рождения, госпитализировали.

Причины аварии уточняются.