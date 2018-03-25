Причиной пожара в Петербурге, где погибли двое детей, стал включенный кипятильник

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Причиной пожара, унесшего жизни двоих оставленных без присмотра детей, стал включенный кипятильник. Как сообщает Следственный комитет РФ, возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

"По предварительным данным, дети, родители которых были на работе, включили кипятильник в розетку и положили его на диван, в результате чего произошло возгорание", - сообщили в СК.

По данным следствия, поздно вечером 24 марта в квартире одного из домов по улице Гаккелевской, где находились без присмотра 5-летняя девочка и ее 2-летний брат, произошел пожар. Несмотря на принятые реанимационные мероприятия дети скончались в машине скорой помощи от отравления угарным газом.

Прокуратура Санкт-Петербурга начала свою проверку. "В ходе проверки будет дана правовая оценка причинам и условиям, способствующим сложившейся ситуации, в том числе действиям законных представителей несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования", - сообщили в прокуратуре города. Прокуратура района поставила на контроль ход расследования возбужденного СК уголовного дела.