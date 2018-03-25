Трехлетний ребенок погиб на Камчатке при падении наледи с крыши

ТАСС, 25 марта. Уголовное дело возбуждено из-за гибели трехлетнего ребенка в Петропавловске-Камчатском в результате падения наледи с крыши. Об этом сообщили в воскресенье в Следственном управлении СК РФ по Камчатскому краю.

"Трехлетний ребенок погиб в Петропавловске-Камчатском в результате падения наледи с крыши гаража. Девочка находилась на территории гаражно-строительного кооператива вместе с родителями", - сообщили в региональном СК.

"С козырька одного из частных гаражей на нее упала наледь. Девочка скончалась до приезда скорой помощи", - уточнили в ведомстве.

Уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").