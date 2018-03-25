Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трехлетний ребенок погиб на Камчатке при падении наледи с крыши

Происшествия
25 марта, 11:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, марта. /ТАСС

Возбуждено уголовное дело

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 25 марта. Уголовное дело возбуждено из-за гибели трехлетнего ребенка в Петропавловске-Камчатском в результате падения наледи с крыши. Об этом сообщили в воскресенье в Следственном управлении СК РФ по Камчатскому краю.

"Трехлетний ребенок погиб в Петропавловске-Камчатском в результате падения наледи с крыши гаража. Девочка находилась на территории гаражно-строительного кооператива вместе с родителями", - сообщили в региональном СК.

"С козырька одного из частных гаражей на нее упала наледь. Девочка скончалась до приезда скорой помощи", - уточнили в ведомстве.

Уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Камчатский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Завершено строительство второго экземпляра самолета МС-21
2
Авторы De Andere Krant в Нидерландах выступили против создания негативного образа РФ
3
Константин Цзю сообщил, что проблемы с сердцем у него были два года назад
4
Причиной пожара в Петербурге, где погибли двое детей, стал включенный кипятильник
5
Bloomberg: Трамп решил выслать десятки российских дипломатов из США из-за дела Скрипаля
6
Южная Корея и "проклятие президентов"
7
Самолет Qantas совершил первый беспосадочный перелет из Австралии в Великобританию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама