Житель деревни под Новгородом ранил полицейского выстрелом из ружья

НОВГОРОД, 25 марта. /ТАСС/. Житель деревни Назарьино Пестовского района Новгородской области в воскресенье утром ранил полицейского выстрелом из ружья. Об этом сообщили в УМВД России по Новгородской области.

"Он [полицейский] вместе с коллегой выехал на вызов, поступивший от жителя данной деревни. При подходе к дому, откуда поступил вызов, полицейский был ранен в голову выстрелом из ружья. Пострадавший сотрудник полиции в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу", - сообщает пресс-служба ведомства.

В УМВД региона также добавили, что новгородские власти распорядились задействовать вертолет МЧС для эвакуации пострадавшего сотрудника полиции в Москву, где ему окажут высококвалифицированную помощь.

Сотрудники полиции проводят спецоперацию по задержанию злоумышленника, сообщила ТАСС старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Новгородской области Анастасия Садриева.

"Подозреваемый 1965 года рождения находится в доме. Ведется спецоперация по его задержанию. Дом оцеплен", - сказала собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статьям УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и " Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Согласно данным статьям, подозреваемому может грозить до 20 лет лишения свободы.