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На месте нападения на сотрудника полиции под Новгородом идет перестрелка

Происшествия
25 марта, 13:23 дата обновления: 25 марта, 13:30 UTC+3

Ранее полицейские прибыли по вызову к частному дому в деревне Назарьино, местный житель открыл по ним огонь из ружья

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ТАСС, 25 марта. Перестрелка сотрудников правоохранительных органов и подозреваемого началась на месте нападения на сотрудника полиции под Великим Новгородом, сообщили ТАСС в региональном управлении СК.

"Сейчас берут дом штурмом. СОБР закидывает его шумовыми гранатами. Подозреваемый отстреливается", - сказали в СК.

В управлении СК также отметили, что подозреваемый проживает в доме один, ранее не был судим. "Жена подозреваемого живет в Петербурге, также у него есть взрослые совершеннолетние дети, но с ним они не живут. Он один проживает в доме", - сказала представительница ведомства.

"Полицейские установили, что за ним [подозреваемым] числится четыре ружья, Информации о том то он был ранее судим, мы не выявили", - уточнила она.

В воскресенье полицейские прибыли по вызову к частному дому в деревне Назарьино. Местный житель открыл по ним огонь из ружья. В результате стрельбы пострадал сотрудник УМВД по Новгородской области, с огнестрельным ранением головы его госпитализировали в тяжелом состоянии. 

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