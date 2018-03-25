Источник: четверо детей погибли при пожаре в ТЦ в Кемерове

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Тела четверых детей обнаружены в горящем торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, сообщил в воскресенье ТАСС источник в экстренных службах.

"В здании горящего торгового центра обнаружены тела четверых детей", - сказал собеседник агентства.

Пожарно-спасательные подразделения спасли 20 человек, еще 100 эвакуированы, сообщили ТАСС в МЧС России.

"Спасены 20 человек, проведена эвакуация 100 человек", - сказал собеседник агентства.

На месте ЧП организовали работу оперативного штаба Главного управления МЧС России по Кемеровской области. В борьбе с пожаром, которому присвоен второй, повышенный, номер сложности, задействованы более 50 человек.