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Источник: четверо детей погибли при пожаре в ТЦ в Кемерове

Происшествия
25 марта, 13:28 дата обновления: 25 марта, 13:51 UTC+3

Из горящего здания эвакуировали 100 человек

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МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Тела четверых детей обнаружены в горящем торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, сообщил в воскресенье ТАСС источник в экстренных службах.

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"В здании горящего торгового центра обнаружены тела четверых детей", - сказал собеседник агентства.

Пожарно-спасательные подразделения спасли 20 человек, еще 100 эвакуированы, сообщили ТАСС в МЧС России.

"Спасены 20 человек, проведена эвакуация 100 человек", - сказал собеседник агентства.

На месте ЧП организовали работу оперативного штаба Главного управления МЧС России по Кемеровской области. В борьбе с пожаром, которому присвоен второй, повышенный, номер сложности, задействованы более 50 человек.

 

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Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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