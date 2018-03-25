Девять пострадавших при пожаре в ТЦ в Кемерове госпитализировали

КЕМЕРОВО, 25 марта. /ТАСС/. Девять человек, в числе которых двое детей, госпитализированы в больницы Кемерова после пожара в торговом центре "Зимняя вишня". Об этом сообщил глава города Илья Середюк.

"В третью больницу поступили семь человек, во вторую больницу еще двоих увезли", - сказал он.

Как уточнил директор Кемеровского областного центра медицины катастроф Сергей Малиновский, среди пострадавших двое детей.

В результате пожара из горящего торгового центра спасены 20 человек, еще 100 эвакуированы. Погибли четверо детей.

Торговый центр "Зимняя вишня" открыли в Кемерове в 2013 году. На территории ТЦ, общей площадью в 23 тыс. кв. м, есть парковка на 250 автомобилей, а также продовольственные магазины, боулинг, детский центр и кинотеатр.