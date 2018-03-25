Подозреваемый в стрельбе по полицейским под Новгородом задержан

ТАСС, 25 марта. Подозреваемый, который в воскресенье открыл огонь из ружья по полицейским в деревне Назарьино Пестовского района Новгородской области, задержан в ходе спецоперации. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении СК.

"Подозреваемый задержан", - сказали в СК.

В региональном управлении СК добавили, что в ходе спецоперации его ранили. "[Его] везут с ранением в пестовскую больницу. Состояние его пока неизвестно", - отметили в региональном СК.

Там также рассказали, что подозреваемый сам вызвал полицию. "Он сам вызвал полицейских, сказал, что дом окружили оборотни. А когда к нему постучались в дверь сотрудники полиции, то выстрелил в одного из них", - отметили в ведомстве.

Раненого полицейского отправили вертолетом МЧС в больницу в город Валдай, сообщил ТАСС директор Центра медицины катастроф при Новгородской областной больнице Альберт Иванюк.

"Вертолет вылетел из Пестово, мы встречаем его в Валдае. Думаю, мы задержим его здесь, надо диагностику проводить, а потом будем принимать решение по поводу транспортировки в Москву. Состояние пострадавшего тяжелое", - сказал Иванюк.

Ранее сообщалось, что в воскресенье в деревне мужчина открыл огонь по прибывшим на вызов сотрудникам полиции.На месте ЧП проводилась спецоперация, дом, в котором находился подозреваемый, был оцеплен. В региональном управлении СК ТАСС сообщали, что на месте инцидента началась перестрелка, затем сотрудники СОБР начали штурм здания.

Возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Также сообщалось, что подозреваемый 1965 года проживает в доме один, за ним числятся четыре ружья.