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Прокуратура начала проверку после пожара в ТЦ в Кемерове

Происшествия
25 марта, 14:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, марта. /ТАСС
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ТАСС, 25 марта. Прокуратура Кемеровской области проводит проверку из-за пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". Об этом сообщила ТАСС старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич.

"По факту возгорания в торговом центре "Зимняя вишня" 25 марта организована проверка, на место выезжал прокурор Заволжского района города Кемерова Вячеслав Тиунов. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сказала Тушкевич.

ТРЦ "Зимняя вишня" расположен в центре Кемерова - на проспекте Ленина - одной из главных городских дорог, недалеко от железнодорожного вокзала. По данным очевидцев, пожар начался на четвертом, последнем, этаже. Несколько человек, спасаясь от огня, выпрыгнули из окон, из которых идет густой черный дым, им охвачены три этажа.

Из горящего здания, по последним данным, спасены 20 человек, еще 100 эвакуированы. Как сообщили в экстренных службах, погибли четверо детей. "В здании возможно могут оставаться люди", - сказал источник.

Как сообщили ТАСС очевидцы, несколько человек, спасаясь от пожара, выпрыгнули из окон, из которых идет густой черный дым, им охвачены три этажа здания. Пожар начался на четвертом, последнем, этаже центра. 

В МЧС России пояснили, что к тушению пожара от министерства привлечены более 210 человек и 48 единиц техники. Пожару присвоен второй, повышенный, номер сложности.

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