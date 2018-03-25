Площадь пожара в торговом центре в Кемерове составляет 1500 кв. м

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Площадь пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове составляет 1500 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе на месте ЧП.

"Площадь пожара увеличилась с 500 до 1500 кв. м. Номер сложности пожара повышен со второго до третьего", - сказал собеседник агентства.

В работах на месте пожара задействованы десять звеньев газодымозащитной службы, привлечены отделения горноспасателей, которые ведут разведку в задымленных помещениях.

В результате пожара погибли четверо детей, девять человек госпитализировали. В их числе два ребенка. Всего эвакуировали 100 человек. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, в здании могут оставаться люди.