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Три ребенка и женщина погибли при пожаре в торговом центре в Кемерове

Происшествия
25 марта, 15:07 дата обновления: 25 марта, 15:22 UTC+3

Еще 26 человек пострадали

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Материал из 1 страницы
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области/ТАСС

КЕМЕРОВО, 25 марта. /ТАСС/. Три ребенка и женщина погибли в результате пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове, еще 26 человек пострадали. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

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"Предварительно известно о четырех погибших, в том числе троих детях и одной женщине, находившихся в момент пожара в детской игровой комнате. Также 26 человек обратились либо были госпитализированы в медицинские учреждения города", - сказала она.

Вместе с тем сотрудниками МЧС работы по ликвидации огня и спасению людей продолжаются. "Кроме того, по предварительным данным, в двух залах кинотеатра, расположенного в ТРЦ, произошло обрушение потолка", - сообщила Петренко.

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