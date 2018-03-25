Три ребенка и женщина погибли при пожаре в торговом центре в Кемерове

КЕМЕРОВО, 25 марта. /ТАСС/. Три ребенка и женщина погибли в результате пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове, еще 26 человек пострадали. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Предварительно известно о четырех погибших, в том числе троих детях и одной женщине, находившихся в момент пожара в детской игровой комнате. Также 26 человек обратились либо были госпитализированы в медицинские учреждения города", - сказала она.

Вместе с тем сотрудниками МЧС работы по ликвидации огня и спасению людей продолжаются. "Кроме того, по предварительным данным, в двух залах кинотеатра, расположенного в ТРЦ, произошло обрушение потолка", - сообщила Петренко.