Число пострадавших при пожаре в ТЦ в Кемерове увеличилось до 15

КЕМЕРОВО, 25 марта. /ТАСС/. Число пострадавших в результате пожара в торгово-развлекательном центре в Кемерове выросло до 15 человек, двое из них в тяжелом состоянии. Об этом сообщил журналистам директор Центра медицины катастроф Сергей Малиновский.

"12 человек в третьей городской (больнице), один в детской, двое в ожоговом центре и в областной больнице", - сказал он.

Малиновский добавил, что два человека находятся в тяжелом состоянии: девушка и ребенок.

Как сообщили ТАСС в Кемеровской областной клинической больнице скорой медицинской помощи, к ним в основном поступают пациенты с отравлением угарным газом. "Они поступают в областной токсикологический центр на базе больницы", - уточнил собеседник агентства.