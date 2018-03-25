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Число пострадавших при пожаре в ТЦ в Кемерове увеличилось до 15

Происшествия
25 марта, 15:10 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 25, марта. /ТАСС

Двое в тяжелом состоянии

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КЕМЕРОВО, 25 марта. /ТАСС/. Число пострадавших в результате пожара в торгово-развлекательном центре в Кемерове выросло до 15 человек, двое из них в тяжелом состоянии. Об этом сообщил журналистам директор Центра медицины катастроф Сергей Малиновский.

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"12 человек в третьей городской (больнице), один в детской, двое в ожоговом центре и в областной больнице", - сказал он.

Малиновский добавил, что два человека находятся в тяжелом состоянии: девушка и ребенок.

Как сообщили ТАСС в Кемеровской областной клинической больнице скорой медицинской помощи, к ним в основном поступают пациенты с отравлением угарным газом. "Они поступают в областной токсикологический центр на базе больницы", - уточнил собеседник агентства.

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Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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