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Пожар в торговом центре в Кемерове частично локализован

Происшествия
25 марта, 15:12 дата обновления: 25 марта, 15:15 UTC+3

В результате ЧП погибли четыре человека

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МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове частично локализован. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе на месте ЧП.

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"Пожар на третьем этаже локализован, сейчас проводится проливка помещений четвертого этажа. На кровли здания ведется тушение пожара", - сказал собеседник агентства. Общая площадь пожара составляет 1500 кв. м. "Произошло обрушение межэтажных перекрытий на площади 30 кв. м",- уточнили в штабе.

В результате пожара погибли четыре человека. Еще 15 пострадали.

Возгорание возникло на четвертом, последнем, этаже здания. Очаг мог находиться в кинотеатре центра, сейчас там ведется разведка. Из горящего здания были спасены 20 человек, еще 100 эвакуированы.

Подразделения МЧС Кемеровской области переведены в режим "чрезвычайной ситуации".

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