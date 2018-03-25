Сотрудники спецслужб не пострадали во время операции по задержанию под Новгородом

ТАСС, 25 марта. Сотрудники спецслужб не пострадали во время спецоперации по задержанию мужчины в деревне Назарьино Пестовского района Новгородской области, который открыл стрельбу по полицейским. Об сообщили ТАСС в региональном управлении СК.

"Во время спецоперации кроме подозреваемого больше никто не пострадал", - сказали в СК.

В ведомстве также отметили, что задержанный сейчас находится в пестовской больнице. "Он ранен в шею и руку. Состояние его не критическое, следователи в ближайшее время отправят в суд ходатайство о заключении [его] под стражу", - сказала собеседница агентства.

Как сообщалось ранее, в воскресенье мужчина 1965 года рождения вызвал полицию в деревню Назарьино, заявив о том, что его дом "окружили оборотни". Прибывшие на место сотрудники постучались в дверь, после чего мужчина открыл по ним стрельбу из ружья. В результате инцидента сотрудник отдела УМВД России по Пестовскому району получил огнестрельное ранение в голову и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Сейчас он направлен вертолетом МЧС в больницу в город Валдай.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе УМВД по Новгородской области, раненый сотрудник доставлен в валдайский филиал Санкт-петербургской клинической больницы № 122. "Его состояние по-прежнему тяжелое, врачи оказывают помощь. Его семья, жена и ребенок, живут в Великом Новгороде, с ними сейчас работает наш штатный психолог", - сказали в пресс-службе.

На месте ЧП проводилась спецоперация, в ходе которой дом, где находился подозреваемый, был взят штурмом. Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Также сообщалось, что он проживал в доме один и за ним числилось четыре ружья.