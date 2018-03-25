В пожаре в ТЦ в Кемерове вероятно погибли 200 животных из контактного зоопарка

КЕМЕРОВО, 25 марта. /ТАСС/. Около 200 животных 25 видов остались в контактном зоопарке на третьем этаже здания ТРК "Зимняя вишня" в Кемерово, где в воскресенье произошел пожар. Вероятнее всего, животные погибли, задохнувшись в дыму, сообщил ТАСС директор зоопарка Евгений Видеман.

"Я думаю, что они задохнулись и погибли, потому что я выходил последним, людей на территории зоопарка не оставалось. <…> Было сильное задымление на третьем этаже, люди выходили в панике по боковой лестнице. Я просто прикрыл двери: кого-то спасать, вытаскивать животных просто физически не было никакой возможности. Я предполагаю, как ветврач, что животные уже просто задохнулись от дыма", - сказал он.

Видеман добавил, что ему звонят многие горожане, "предлагают свою помощь, но в ТРК никого не запускают, там оцепление". "Животных эвакуировать нет и не было возможности", - сказал он.

Согласно информации на официальном сайте зоопарка, там содержались генетты, кролики, морские свинки, карликовые камерунские козы, цесарки, африканские ежи, ушастые ежи, сухопутные черепахи, мини пиги, песцы, сурикаты, белки, лисы, хомяки, волнистые попугаи и шиншиллы.

Ранее сообщалось, что в Кемерове загорелся торговый центр "Зимняя вишня". В результате пожара погибли три ребенка и женщина. Из здания спасены 20 человек, еще 100 эвакуированы. Площадь возгорания составила около 1,5 тыс. кв. м.