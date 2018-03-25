Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

В торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел пожар. Погибли три ребенка и женщина. Еще 26 человек пострадали.
В Главном управлении МЧС России по Кемеровской области открыта горячая линия: 8-(3842) 58-23-33.
На четвертом, последнем, этаже здания ТЦ произошло возгорание. По предварительным данным, очаг мог находиться в кинотеатре.
Площадь пожара составила 1500 кв. м.
В двух залах кинотеатра произошло обрушение потолка.
В момент пожара в детской игровой комнате в ТЦ находились люди. Четыре человека погибли. Также 26 человек обратились за медицинской помощью либо были госпитализированы.
Всего спасатели эвакуировали около 100 человек.
Также на третьем этаже ТЦ в контактном зоопарке находились 200 животных. Эвакуировать их не было возможности.
По статьям УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", "Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц" возбуждено уголовное дело.
В Кемерово направлена группа центрального аппарата СК.
В настоящее время следователи разыскивают арендаторов и собственника помещения.