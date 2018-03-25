Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

В момент пожара в детской игровой комнате в ТЦ находились люди. Четыре человека погибли. Также 26 человек обратились за медицинской помощью либо были госпитализированы.

Всего спасатели эвакуировали около 100 человек.

Также на третьем этаже ТЦ в контактном зоопарке находились 200 животных. Эвакуировать их не было возможности.