Состояние горящего ТЦ в Кемерове оценят при помощи беспилотников

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. МЧС задействовало беспилотники для разведки и оценки состояния горящего торгового центра в Кемерове. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе министерства.

"Задействована беспилотная авиация для проведения разведки и оценки состояния конструкций", - сказали в ведомстве.

Сейчас пожар локализован на третьем этаже, проводится проливка четвертого. Созданы четыре участка пожаротушения, работают 10 звеньев газодымозащитной службы. Угрозы распространения огня на соседние здания нет, сохраняется плотное задымление. Мобильная лаборатория, проверяющая состояние воздуха, не выявила превышения ПДК вредных веществ.