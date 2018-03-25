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В Кемеровской области ввели режим ЧС из-за пожара в торговом центре

Происшествия
25 марта, 16:49 UTC+3 МОСКВА 25, марта. /ТАСС

Глава МЧС Владимир Пучков также поручил оказать адресную помощь пострадавшим и сформировать комплексные медицинские бригады

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МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен в Кемеровской области из-за пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". Об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.

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"Мы вводим режим чрезвычайной ситуации на территории Кемеровской области. Федеральным органам исполнительной власти организовать помощь и поддержку соответствующим службам", - сказал он на заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Пучков сообщил, что поисково-спасательная операция и тушение пожара в торговом центре продолжаются. "Обращаю внимание на четкое взаимодействие всех служб. Есть риски взрывов и другие опасности", - отметил министр.

Он также поставил задачу оказать адресную и конкретную помощь всем пострадавшим и сформировать комплексные медицинские бригады.

Группировка по тушению пожара увеличивается, рассматривается возможность применения робототехнических комплексов.

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