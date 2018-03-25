В социальных сетях ищут потерявшихся детей при эвакуации ТЦ в Кемерове

КЕМЕРОВО, 25 марта. /ТАСС/. Фотографии шести девочек, которых после эвакуации из ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове не могут найти родители и родственники, выложены в различных группах жителей города в социальной сети "ВКонтакте".

"Внимание, Кемерово! Уже 6 девочек не выходят на связь, родственники не могут их найти, если вы что-то видели, звоните на телефон горячей линии: 8(3842)58-23-33", - говорится в сообщениях в воскресенье.

Администраторы групп также публикуют в постах номера телефонов написавших им родственников детей, по которым просят звонить всех, кто располагает какой-либо информацией.

В Кемерове горит торговый развлекательный центр "Зимняя вишня". МЧС России увеличило группировку по тушению пожара, из горящего торгового центра спасены 20 человек, еще 100 эвакуированы. Как сообщили в экстренных службах, погибли четверо детей. На месте ЧП организована работа оперативного штаба Главного управления МЧС России по Кемеровской области. Пожару присвоен второй, повышенный номер сложности.