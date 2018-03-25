В горящем ТЦ в Кемерове частично обрушилась кровля

ТАСС, 25 марта. Кровля горящего торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове частично обрушилась. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

"В настоящее время пожарные ликвидируют возгорание кровли, которая в результате пожара частично обрушилась. На месте работают более 230 специалистов МЧС России и 50 единиц техники. <...> Площадь возгорания в ТРЦ составила 1,5 тыс. кв. м. Сейчас пожар частично локализован", - говорится в сообщении.

Возгорание возникло на четвертом, последнем, этаже здания торгово-развлекательного центра. Очаг мог находиться в кинотеатре. Из горящего здания были спасены 20 человек, еще 100 эвакуированы.

По предварительным данным СК РФ, известно о четырех погибших, в том числе троих детях и одной женщине, находившихся в момент пожара в детской игровой комнате, а также 26 человек обратились, либо были госпитализированы в медицинские учреждения города. Возбуждено уголовное дело.

Торговый центр был открыт в Кемерове в 2013 году. На его территории общей площадью в 23 тыс. кв. м, есть парковка на 250 автомобилей, магазины, боулинг, детский центр и кинотеатр.