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В горящем ТЦ в Кемерове частично обрушилась кровля

Происшествия
25 марта, 16:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, марта. /ТАСС

На месте ЧП работают более 230 спасателей и 50 единиц техники

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ТАСС, 25 марта. Кровля горящего торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове частично обрушилась. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"В настоящее время пожарные ликвидируют возгорание кровли, которая в результате пожара частично обрушилась. На месте работают более 230 специалистов МЧС России и 50 единиц техники. <...> Площадь возгорания в ТРЦ составила 1,5 тыс. кв. м. Сейчас пожар частично локализован", - говорится в сообщении.

Возгорание возникло на четвертом, последнем, этаже здания торгово-развлекательного центра. Очаг мог находиться в кинотеатре. Из горящего здания были спасены 20 человек, еще 100 эвакуированы.

По предварительным данным СК РФ, известно о четырех погибших, в том числе троих детях и одной женщине, находившихся в момент пожара в детской игровой комнате, а также 26 человек обратились, либо были госпитализированы в медицинские учреждения города. Возбуждено уголовное дело.

Торговый центр был открыт в Кемерове в 2013 году. На его территории общей площадью в 23 тыс. кв. м, есть парковка на 250 автомобилей, магазины, боулинг, детский центр и кинотеатр.

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