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Губернатор Тулеев возглавил штаб по ликвидации пожара в торговом центре в Кемерове

Происшествия
25 марта, 17:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, марта. /ТАСС

В результате пожара четыре человека погибли

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ТАСС, 25 марта. Оперативный штаб по ликвидации последствий пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове возглавил губернатор Аман Тулеев. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба администрации Кемеровской области.

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"Губернатор Аман Тулеев возглавил оперативный штаб по ликвидации последствий пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". Штаб был создан сразу после сигнала о возгорании. По данным МЧС, очаг возгорания находился на верхнем, четвертом этаже. Там расположены несколько кинозалов и детские игровые площадки с аттракционами", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, в Кемерове загорелся торговый центр "Зимняя вишня". Из горящего торгового центра спасены 20 человек, еще 100 эвакуированы. По данным Следственного комитета РФ, предварительно известно о четырех погибших, в том числе троих детях и одной женщине, находившихся в момент пожара в детской игровой комнате, а также 26 человек обратились, либо были госпитализированы в медицинские учреждения города.

По данным сайта гидрометцентра РФ, сегодня в Кемерово облачная погода с небольшими осадками в виде снега и слабым южным ветром в 2 м/с.

Торговый центр "Зимняя Вишня" был открыт в Кемерово в 2013 году. На территории ТЦ, общей площадью в 23 тыс. кв. м, есть парковка на 250 автомобилей, а внутри, помимо магазинов с продуктами и одеждой, расположены боулинг, детский центр и кинотеатр.

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