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В Республике Алтай пропал двухлетний ребенок

Происшествия
25 марта, 17:08 UTC+3 ГОРНО-АЛТАЙСК ГОРНО-АЛТАЙСК 25, марта. /ТАСС

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", ребенок пропал со двора своего дома

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 25 марта. /ТАСС/. Уголовное дело по факту безвестного исчезновения двухлетней девочки возбуждено в Усть-Коксинском районе Республики Алтай. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по региону, ребенок пропал со двора своего дома.

"По факту безвестного исчезновения девочки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности". По данным следствия, 23 марта девочка находилась вместе с отцом на улице около дома, недалеко от которого протекает река Кокса. В это время мужчина ремонтировал автомобиль и за ребенком не наблюдал. Примерно через 20 минут он обнаружил, что дочери рядом нет и вместе с родственниками начал поиски", - говорится в сообщении ведомства.

По данным СК, родные не смогли найти ребенка, в правоохранительные органы об исчезновении сообщила мать девочки. К поискам привлечены сотрудники МЧС, полиции, УФСИН, УФССП, волонтеры, местные жители и военнослужащие погранвойск.

Для расследования уголовного дела сформирована следственно-оперативная группа, подключились сотрудники Главного управления криминалистики СК РФ, и два следователя-криминалиста регионального СК.

Следователи дадут правовую оценку работе органов системы профилактики. Проводятся неотложные следственные действия и поисковые мероприятия для установление местонахождения ребенка, выясняются обстоятельства исчезновения.

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