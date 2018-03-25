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Дополнительные силы МЧС привели в готовность к вылету в Кемерово из-за пожара в ТЦ

Происшествия
25 марта, 17:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, марта. /ТАСС

В Кемерово готовы вылететь 40 спасателей и психологи

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ТАСС, 25 марта. Силы Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС РФ находятся в готовности к вылету в Кемерово, где уже четыре часа идет тушение пожара в торговом центре "Зимняя вишня", сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе ведомства.

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"Вертолет Ми-8, транспортный самолет Ил-76, оперативная группа, спасатели и психологи Сибирского регионального центра находятся в готовности к вылету в Кемерово для оказания помощи в ликвидации последствий крупного пожара в торговом центре", - сказали в пресс-службе. Команды на вылет ждут 40 спасателей и психологи. Спасатели помогут пожарным в разборе сгоревших конструкций здания, что позволит избежать повторного возгорания, а психологи помогут своим кемеровским коллегам, отметили в СРЦ.

"Очень сложный пожар, большая площадь и, конечно, много вопросов к организации безопасной работы торгового центра. Нужно тщательно разобраться в причинах и понять, кем допущены нарушения, которые привели к такому тяжелому результату. Многоэтажный торгово-развлекательный центр в разгар выходного был полон народу", - цитируют в ведомстве замначальника СРЦ Александра Еремеева.

"Никто на самом деле точно не знает, сколько человек там находилось в момент возгорания. Это существенно осложнило работу пожарных - где искать людей, сколько их?" - добавил Еремеев.

Возгорание возникло на четвертом, последнем, этаже здания торгово-развлекательного центра. Из горящего здания были спасены 20 человек, еще 100 эвакуированы. По предварительным данным СК РФ, известно о четырех погибших, 26 человек обратились за медицинской помощью. Возбуждено уголовное дело.

Торговый центр был открыт в Кемерове в 2013 году. На его территории общей площадью 23 тыс. кв. м есть парковка на 250 автомобилей, магазины, боулинг, детский центр и кинотеатр.

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